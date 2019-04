Israel giver fransk chauffør fængsel for våbensmugling

En chauffør ved det franske konsulat i Israel smuglede våben fra Gazastriben. Det koster ham syv år i fængsel.

En israelsk domstol har mandag idømt en tidligere ansat ved det franske konsulat syv års fængsel for at smugle våben fra Gazastriben til Vestbredden.

Den 24-årige Romain Franck arbejdede som chauffør ved det franske konsulat.

Han udnyttede, at diplomatbiler sjældent bliver kontrolleret ved israelske checkpoints, og smuglede 70 pistoler og to automatrifler fra Gazastriben til den israelsk besatte Vestbred.

Ud over fængselsstraffen fik Franck også en bøde på 30.000 shekel. Det svarer til 55.700 kroner.

Hans advokat Kenneth Mann siger, at dommeren formentlig har givet den unge franskmænd en relativt mild dom, fordi han har vist anger.

Franck har forklaret, at hans motiv for at smugle våben var at tjene penge, og at det ikke var af sympati for den palæstinensiske sag.

Efterretningstjenesten Shin Bet siger, at han fik en betaling på 5500 dollar (36.500 kroner) for våbensmuglingen.

Franck vil anmode om at få lov til at afsone fængselsstraffen hjemme i Frankrig, tilføjer advokaten.

- Det er selvfølgelig en meget, meget vanskelig sag for hele familien, men de forstår, at sådan er loven. De håber, at deres søn vil vende hjem til Frankrig hurtigst muligt, siger Mann efter mandagens domsafsigelse.

Franck blev anholdt i februar 2018. Sagen mod ham blev indledt måneden efter i byen Beersheba i det sydlige Israel.

Israelske myndigheder mener, at han handlede på egen hånd.

/ritzau/AFP