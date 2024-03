Israel hævder at have dræbt over 170 Hamas-folk ved hospital i Gaza

Israelske styrker har dræbt 170 bevæbnede palæstinensere under kampe i området omkring hospitalet Al-Shifa i det nordlige Gaza, siden hæren natten til mandag iværksatte et angreb på hospitalet.

Det oplyser det israelske militær lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Indtil videre har styrkerne elimineret mere end 170 terrorister i området omkring hospitalet, afhørt over 800 mistænkte og lokaliseret adskillige våben og infrastruktur relateret til terror, oplyser militæret.

Al-Shifa er i øjeblikket en af de få sundhedsfaciliteter, der er delvist operationelle i den nordvestlige del af Gaza. Før krigen brød ud, var hospitalet et af de største i Gaza.

Indtil videre er mere end 350 militante fra Hamas og Islamisk Jihad blevet tilbageholdt på hospitalet, oplyste militæret torsdag. Det skal angiveligt være det største antal siden 7. oktober.

En talsmand for den israelske hær sagde onsdag, at det var israelske specialstyrker bakket op af infanterisoldater og kampvogne, der var sat ind i operationen.

Den blev iværksat på baggrund af efterretninger, som har vist, at hospitalets faciliteter igen blev brugt af ledende figurer fra den militante palæstinensiske bevægelse Hamas.

Israel har tidligere hævdet, at det under dets offensiv har fundet vidtforgrenede tunneler under Al-Shifa, som er blevet brugt af Hamas til at transportere våben og raketter.

Hamas og det medicinske personale afviser, at hospitalet bliver brugt til militære formål eller til at skjule Hamas-krigere.

I de seneste dage har talsmænd for Hamas sagt, at de personer, der er blevet dræbt i forbindelse med angrebet på Al-Shifa ikke er militante, men patienter og internt fordrevne.

Omvendt har det israelske militær sagt, at det forsøger at forhindre, at civile, patienter og medicinsk personale kommer til skade.

Gazas sundhedsministerium, der kontrolleres af Hamas, oplyste fredag, at over 32.000 palæstinensere er dræbt under den israelske offensiv. Det nøjagtig antal er 32.070.

