Israel hævder at have elimineret terrorcelle på Vestbredden

Israels militær (IDF) siger onsdag morgen, at dets styrker har elimineret en "terrorcelle" under et præcisionsangreb fra luften mod flygtningeområdet Balata, der ligger i den israelskbesatte by Nablus på Vestbredden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Militæret siger i en udtalelse, at det har dræbt Abdullah Abu-Shalal, der ifølge Israel er "leder af terrorinfrastrukturen" i området.

Han var ifølge det israelske militær i gang med at planlægge et nært forestående og omfattende terrorangreb sammen med andre fra den påståede terrorcelle.

Et uidentificeret lig er ankommet til statshospitalet Rafidia i Nablus, efter at israelske styrker har bombet et køretøj nær Balata-området, siger det palæstinensiske sundhedsministerium ifølge Reuters.

Ifølge den israelske hær har Abu-Shalal tidligere stået bag flere angreb, blandt andet et i Jerusalem, hvor to israelske soldater blev såret. Det skriver The Times of Israel.

Siden den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas angreb Israel 7. oktober 2023, har Israel udført flere angreb på Vestbredden.

Israel har besat Vestbredden siden Seksdageskrigen i 1967.

I et andet angreb i Gaza melder Israel onsdag at have dræbt seks militante palæstinensere.

En af de dræbte er ifølge Israel en person fra Hamas, som står i spidsen for afhøringer i det sydlige distrikt.

Det skriver Reuters.

Den israelske hær skriver i en udtalelse, at drabet på Hamas-officeren i "markant grad rammer terrororganisationens evne til at udvikle og udvide sin formåen".

Hamas' angreb på Israel 7. oktober sidste år var begyndelsen på den seneste opblussen i den årtier lange konflikt. Her blev omkring 1200 mennesker dræbt ifølge Israel.

Siden har Israel gennemført en blodig offensiv i Gaza, hvor over 24.000 mennesker ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder er blevet dræbt.

/ritzau/