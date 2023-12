Israel hævder at have fundet Hamas-tunnel med plads til små biler

Israels militær siger søndag, at det har fundet en vidtstrakt Hamas-tunnel i Gaza.

Det er den største tunnel tilhørende Hamas, som Israel indtil videre har fundet i enklaven, hævder militæret.

Tunnelsystemet ligger 400 meter fra grænseovergangen Erez mellem Israel og Gaza.

Det er omkring 50 meter under jorden og strækker sig over mere end fire kilometer under den nordlige del af Gaza, siger Israels militær.

Tunnelen er angiveligt stor nok til, at der kan køre små køretøjer i den.

Israelske medier skriver, at tunnelen ifølge det israelske militær er tre meter bred, har flere grene og slutter i Jabalia.

Ifølge Israel har tunnelen kostet millioner af dollar og taget årevis at konstruere. Der er både skinner, elektricitet, afløb og et kommunikationsnetværk.

Den israelske hær hævder også, at Hamas brugte tunnelerne til at gennemføre gruppens angreb mod Israel 7. oktober.

Der er ifølge militæret også blevet fundet våben i tunnelerne.

De oplysninger, som den israelske hær har givet om tunnelerne, er ikke blevet uafhængigt bekræftet.

Daniel Hagari, talsmand for det israelske militær, siger, at soldater også har kæmpet mod "terrorister" i tunnelen.

Ifølge Israel er det Mohammed Sinwar, bror til lederen af Hamas i Gaza, Yahya Sinwar, der har bygget tunnelsystemet.

Det israelske militær har også udgivet video og billeder af fundet, såvel som videomateriale, der angiveligt viser tilblivelsen af tunnelen og Mohammed Sinwar, der bevæger sig gennem tunnelsystemet som passager i en bil.

Det videomateriale er heller ikke uafhængigt bekræftet.

Grænseovergangen Erez nær tunnelsystemet blev brugt til almindelig trafik mellem Gaza og Israel inden 7. oktober, hvor bevæbnede folk fra Hamas ødelagde grænseovergangen under angrebet på Israel.

Israel besvarede angrebet med store luftangreb og senere en landoffensiv mod Gaza, der ifølge myndighederne i enklaven, som er styret af Hamas, har dræbt mindst 18.800 mennesker - mange af dem civile.

