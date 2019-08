Israel hævner raketter fra Gaza og retter luftangreb mod Hamas

Kort tid efter at tre raketter blev affyret fra Gaza, svarede Israel igen. Et Hamas-kontor var blandt målene.

Israels militær har udført luftangreb mod Hamas-bevægelsen i Gazastriben. Det oplyser militæret, efter at tre raketter blev affyret fra området ind i det sydlige Israel søndag.

Ifølge det israelske militær var et af målene for luftangrebene et kontor tilhørende en kommandør fra Hamas i den nordlige del af Gazastriben.

Der er ingen rapporter om omkomne.

Sent søndag oplyste Israels militær, at to raketter, der var blevet affyret fra Gaza, var blevet opfanget af israelernes missilforsvarssystem. Det vides ikke, hvad der blev af den tredje raket.

Raketterne fra Gaza blev affyret, dagen efter at Israel lørdag udførte luftangreb i Syrien.

Ifølge Israel udførte landets luftvåben angreb mod iranske enheder i Syrien for at forhindre et iransk forsøg på at angribe israelske mål.

Overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder meddelte efterfølgende, at en iraner og to medlemmer af Libanons Hizbollah-milits blev dræbt i angrebene, der skete tæt på Damaskus i Syrien.

Natten til søndag oplyste et højtstående medlem af Hizbollah, der støttes af Iran, at en israelsk drone var faldet ned over den libanesiske hovedstad, Beirut. Imens var en anden drone angiveligt eksploderet i luften.

Det står ikke umiddelbart klart, hvem der står bag søndagens raketter fra Gaza.

Militante palæstinensere fra Hamas har de seneste dage optrappet antallet af angreb. Det sker angiveligt i frustration over den israelsk-egyptiske blokade af Gaza.

Det er dog ikke sikkert, at Hamas står bag. Også iranskstøttede militante i Gazastriben råder over raketter, og søndagens angreb kan have været hævn for angrebene i Syrien.

