Israel har bygget sin jernmur mod Gaza færdig

Israel er blevet færdig med at bygge en 65 kilometer lang underjordisk grænsemur mod Gazastriben.

Den skal mindske risikoen for, at den militante gruppe Hamas kan angribe via tunneler under grænsen.

Hamas sidder på magten i den palæstinensiske enklave.

Ud over næsten en kvart million vognlæs beton og 140.000 ton jern og stål under jorden består grænsebarrieren også af et seks meter højt hegn over jorden.

Hegnet er udstyret med sensorer, radarsystemer og andet, der skal forhindre militante i at grave sig under grænsen fra Gaza til Israel.

Det har taget Israel fire år at gøre byggeriet færdigt.

Forsvarsminister Benny Gantz siger, at Israel nu "placerer en jernmur" mellem Hamas og indbyggerne i det sydlige Israel.

Under krigen mellem Israel og Hamas i 2014 brugte den militante gruppe adskillige gange tunneler til at komme ind på israelsk territorium.

Mange af de tunneler blev siden ødelagt af Israels militær.

I maj, da de to parter havde deres seneste sammenstød, sendte Hamas tusindvis af raketter over grænsen. Israel svarede igen med hundredvis af luftangreb.

Siden Hamas tog magten i Gaza i 2007, har det smalle stykke palæstinensiske land været underlagt en striks blokade fra israelsk side.

Israel siger, at den blokade er nødvendig for at beskytte sig mod trusler fra Hamas.

Men mange kritikere mener, at blokaden af Gaza er skyld i, at de fleste af enklavens to millioner indbyggere lever under elendige humanitære forhold, og at mange har brug for hjælp.

/ritzau/dpa