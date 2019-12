Israel har kurs mod tredje valg på et år

Vælgerne i Israel skal for tredje gang på under et år afgive deres stemme til et parlamentsvalg i marts 2020.

* Der skal vælges 120 medlemmer til parlamentet, Knesset, i Jerusalem.

* Det er et valg i utide. Efter de to forrige valg, i april og september 2019, kunne parlamentarikerne ikke enes om en regering, og 12. december udløb fristen for at danne en samlingsregering.

* Likud-lederen Benjamin Netanyahu, der natten til fredag dansk tid er blevet genvalgt som partiets formand, har været premierminister siden 2009. Han var desuden premierminister fra 1996 til 1999.

* Israel har omkring ni millioner indbyggere. 6,3 millioner er stemmeberettigede. Det arabiske mindretal udgør 20 procent.

