Israel i højt beredskab efter trussel: Kampenheder får ikke fri

Israel stopper på grund af sikkerhedssituationen midlertidigt med at give kampenheder fri til at tage hjem.

Det oplyser den israelske hær, IDF, torsdag i en meddelelse ifølge det israelske medie The Times of Israel.

Det vides ikke, om meldingen har forbindelse til et angreb mandag i Syrien, hvor to brigadegeneraler og fem andre medlemmer af Irans Revolutionsgarde ifølge iranske statsmedier blev dræbt.

Men Iran har lovet gengæld for angrebet, som Israel i vide kredse menes at stå bag. Israel har hverken be- eller afkræftet, at landet står bag.

Onsdag aften udtalte israelsk militær, at reservister var blevet mobiliseret til det israelske luftforsvar.

Torsdag lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters fra IDF:

- I overensstemmelse med vurderingen af situationen er det blevet besluttet, at tjenestefrihed midlertidigt sættes på pause for alle IDF-kampenheder.

- IDF er i krig, og udstationeringen af styrker er under fortsat evaluering på grund af behovene.

Vidner og borgere i den israelske by Tel Aviv siger til Reuters, at der er udfald i GPS-tjenester, hvilket kan være en foranstaltning for at afværge missiler.

/ritzau/