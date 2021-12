Israel indleder mandag forsøg med fjerde vaccinestik

150 hospitalsansatte skal efter planen have fjerde stik med coronavaccine i et israelsk forsøg.

Israel tager mandag hul på et forsøg, hvor 150 hospitalsansatte tildeles et fjerde stik med vaccine mod coronavirus.

Det oplyser hospitalet Sheba Medical Center nær Tel Aviv.

Forsøget skal være med til at kaste lys over, om det giver mening at tilbyde et fjerde vaccinestik - og dermed et andet boosterstik - på landsplan.

Det siger Gili Regev-Yochay, der er ansvarlig for forsøget.

- Vi vil undersøge det fjerde stiks effekt på antallet af antistoffer og på, hvor syg man bliver. Og vi vil granske sikkerheden. Vi vil prøve at finde ud af, om det giver mening at uddele et fjerde stik og til hvem, siger han.

Et israelsk ekspertpanel anbefalede tirsdag, at alle borgere i Israel over 60 år bliver tilbudt et fjerde stik med coronavaccine.

Årsagen er blandt andet bekymring over spredningen af omikron.

Anbefalingen om et fjerde stik mangler fortsat at blive godkendt af de øverste embedsfolk i Israels sundhedsministerium. Alligevel har den israelske premierminister opfordret folk til at få stikket så hurtigt som muligt.

- Min besked er, at man ikke skal spilde tiden. Kom ned og bliv vaccineret, lød det tirsdag fra premierminister Naftali Bennett.

Han var generelt glad for anbefalingen fra det israelske ekspertpanel.

- Det er fantastiske nyheder, der vil hjælpe os med at få bugt med den omikronbølge, som spreder sig over hele verden, sagde Bennett.

Det er endnu uvist, om et fjerde vaccinestik også kan komme på tale i Danmark. Sundhedsstyrelsen oplyste i en skriftlig kommentar onsdag til Ritzau, at man "løbende følger udviklingen i epidemien og i vaccinernes effekt".

På det grundlag vurderer man behovet for vaccination og eventuel revaccination, lød det fra Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/Reuters