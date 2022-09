Israel: Journalist blev utilsigtet dræbt af israelsk soldat

Den palæstinensisk-amerikanske journalist Shireen Abu Akleh blev 11. maj med al sandsynlighed skudt og dræbt af en israelsk soldat.

Det oplyser det israelske militær mandag.

Soldaten er ifølge Israel ikke gået målrettet efter journalisten. Han skal have ramt hende utilsigtet under ildkampe på Vestbredden, lyder det.

Shireen Abu Akleh, der arbejdede for Al Jazeera, blev skudt, mens hun dækkede en israelsk militæroperation i byen Jenin på Vestbredden.

Det israelske militær hævder, at det i byen kom under hård beskydning fra flere sider og derfor også åbnede ild. Blandt andet imod et område cirka 200 meter væk, hvor Shireen Abu Akleh opholdt sig.

De havde på daværende tidspunkt ikke identificeret hende som værende journalist, lyder det fra israelske efterforskere.

Der har dog generelt været stor uenighed om omstændighederne.

Ifølge en tidligere rapport fra FN's menneskerettighedskontor stod Shireen Abu Akleh sammen med andre journalister. Hun kunne tydeligt identificeres som journalist, lød det. Hun var iført hjelm og en blå vest med presseskilt.

Andre vidneudsagn har også sået tvivl om, hvorvidt israelske styrker var under beskydning fra det område, hvor Shireen Abu Akleh befandt sig.

- Alle beviser, fakta og efterforskninger, der er blevet gennemført, beviser, at Israel har dræbt Shireen, og at det skal stilles til ansvar for forbrydelsen, siger en talsmand for den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas.

51-årige Shireen Abu Akleh var i en periode på to årtier blevet en af de mest fremtrædende journalister til at dække urolighederne i området.

Hendes død vakte stor opsigt og vrede mange steder i verden.

Flere palæstinensiske embedsmænd og journalistens egen familie har tidligere sagt, at de mener, at israelske styrker dræbte hende med vilje.

/ritzau/Reuters