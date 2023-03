Israel-kender om udskudt reform: Netanyahu har mistet taget

Premierminister Benjamin Netanyahus beslutning om at sætte den israelske regerings retsreform på pause viser "endnu en gang, at han har mistet forbindelsen til virkeligheden".

Det vurderer seniorkorrespondent og klummeskribent for den israelske avis Haaretz Anshel Pfeffer, der også har skrevet biografien "Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu".

- Netanyahu har lovet sine koalitionspartnere, at han stadig vil vedtage den såkaldte "lovreform", men tror han rent faktisk på det?

- I så fald har han mistet alt politisk momentum samt tilliden fra en bred del af den israelske befolkning - og uden den vil han ikke være i stand til at vedtage den kontroversielle lovgivning, skriver Anshel Pfeffer i Hareetz.

Mandag aften blev det meddelt, at Benjamin Netanyahu har besluttet at udsætte beslutningen om en omstridt retsreform i Israel til næste parlamentariske samling i april.

Beslutningen blev meddelt i kølvandet på det, der bliver beskrevet som en af de mest dramatiske nætter i Israels historie, hvor titusinder var på gaden for at demonstrere mod reformen.

Patrick Kingsley, der er chef for The New York Times' kontor i Jerusalem, mener, at Netanyahu med udskydelsen "blot har købt sig tid".

- Der var mandag en fornemmelse af, at Netanyahu denne gang ikke havde nogen nem udvej fra den krise, som han har viklet sig selv, sin regering og sit land ind i, skriver han i en analyse.

Hvis Benjamin Netanyahu efter den parlamentariske samling i april udvander eller endda helt afblæser retsreformen, så risikerer han et "uigenkaldeligt brud" med de yderste højrefløjspartier, som sikrer ham flertallet i parlamentet.

Og hvis han giver efter for dem og går videre med planen, risikerer han at forværre og forlænge en social krise, der har medført strejker på hospitaler, lufthavne og skoler og igangsat en uro i militæret, mener Kingsley.

Også Anshel Pfeffer vurderer, at der er tale om en situation, hvor Netanyahu "kun kan ende som taber".

Den kontroversielle retsreform indebærer blandt andet, at parlamentet ved et simpelt flertal vil kunne underkende nærmest alle afgørelser fra højesteret.

Den vil også lade politikere bestemme, hvilke dommere der skal sidde i højesteret.

