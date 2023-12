Israel lader nødhjælp komme ind i Gaza via ny overgang

Israel vil lade de første nødhjælpsforsyninger komme ind i Gaza via Kerem Shalom-overgangen.

Det oplyser det israelske premierministerkontor fredag.

Indtil nu har grænseovergangen ved Rafah til Egypten været den eneste vej ind.

Kerem Shalom ligger nogle få kilometer syd for Rafah og er en overgang mellem Israel og Gaza.

Jake Sullivan, der er sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus og i disse dage har besøgt både Israel og Vestbredden, tager godt imod den israelske udmelding og kalder den "et markant skridt".

Åbningen vil give Israel mulighed for at leve op til forpligtelser om at lade 200 lastbiler med nødhjælp komme ind i Gaza hver dag. Det står der i en meddelelse fra det israelske premierministerkontor. Det var en del af den gidselaftale, som blev indgået sidste måned.

Kerem Shalom-overgangen har været lukket, siden den militante palæstinensiske bevægelse Hamas angreb Israel 7. oktober.

Rafah-overgangen havde ikke kapacitet til at lade mere end 100 lastbiler komme ind i Gaza hver dag.

Sikkerhedsrådgiveren Sullivan meddeler, at han fik oplysningen om åbningen af overgangen, inden han tog afsted fra Israel.

Inden krigen kom 60 procent af de lastbiler, der skulle ind i Gaza, via Kerem Shalom.

Grænseovergangen har allerede spillet en rolle i distribueringen af nødhjælp til Gaza.

Selv om den ikke har været åben, begyndte myndighederne tidligere på ugen at bruge den til at udføre tjek, inden lastbilerne med nødhjælp blev sendt videre til Rafah. Men nu vil den også blive brugt som overgang.

Som led i sin rundtur i Mellemøsten mødtes Sullivan fredag med Mahmoud Abbas, præsidenten for Det Palæstinensiske Selvstyre.

Det møde fandt sted, mens den israelske offensiv fortsætter på trods af internationale opfordringer om en mere skånsom tilgang - især over for civile.

De vedholdende israelske bombardementer har fuldstændig ødelagt områder i Gaza, hvor næsten 19.000 mennesker bekræftes omkomne af de palæstinensiske sundhedsmyndigheder i det Hamas-kontrollerede område.

Yderligere tusindvis af mennesker frygtes at være begravet under murbrokker, og de humanitære forhold beskrives som katastrofale.

Den israelske offensiv kommer som modsvar på Hamas' angreb 7. oktober, hvor omkring 1200 ifølge Israel blev dræbt, samtidig med at bevægelsen tog 240 gidsler.

/ritzau/Reuters