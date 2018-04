Israel løser problem - sender 16.000 asylsøgere til Vesten

Israel vil med aftale med FN løse problem med migranter. Men uvist hvilke vestlige lande, der skal tage imod

Israels regering oplyser mandag, at det har droppet en plan om at udvise afrikanske migranter til Afrika.

I stedet har regeringen indgået en aftale med FN's flygtningeagentur, UNHCR, om at sende over 16.000 asylsøgere videre til lande i Vesten.

En lidt større gruppe af migranter vil få lov til at blive i Israel i mindst fem år.

En talskvinde for UNHCR bekræfter, at der er indgået en aftale, men uden flere detaljer.

Det fremgår således ikke, hvilke vestlige lande, det er, der skal modtage migranterne.

Israel har haft en plan om at sende de 37.000 afrikanske migranter i Israel tilbage til Afrika. Blandt andet til Rwanda.

UNHCR har presset på over for Israel til at genoverveje sin oprindelig plan. Det er blevet påpeget, at migranterne kan være i fare, hvis de bliver sendt tilbage til Afrika.

Begrebet vestlige lande dækker typisk over EU-lande, USA og Canada.

/ritzau/Reuters