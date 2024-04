Israel lukker sin ambassade i Stockholm af frygt for hævnangreb

Israel har fredag besluttet midlertidigt at lukke sin ambassade i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det bekræfter ambassaden over for avisen Aftonbladet.

Årsagen er frygt for hævnangreb i forbindelse med den konflikt, som Israel har med Iran.

- Ambassaden lukkes i dag, og anledningen er situationen mellem Israel og Iran, siger en person fra ambassaden til avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke besluttet, hvor længe ambassaden skal holders lukket.

Mandag blev to generaler fra den iranske revolutionsgarde og en række andre personer dræbt i Syriens hovedstad, Damaskus, da det iranske konsulat i byen blev bombet.

Iran har svoret at ville hævne angrebet, som det giver Israel skylden for.

Konflikten mellem Iran og Israel har blandt andet afsæt i krigen i Gaza.

- Vi er bekymrede for, at et angreb kan komme til at ske. Derfor holder vi lukket, siger den ansatte på Israels ambassade.

I begyndelsen af februar blev der foran den israelske ambassade i Stockholm fundet, hvad der blev beskrevet som en farlig genstand. Tilsyneladende en håndgranat. Det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, kaldte det en terrorhandling ifølge nyhedsbureauet TT.

/ritzau/