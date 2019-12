Israel misser deadline og skal til tredje valg på 12 måneder

Forhandlingerne om en samlingsregering brød sammen, og dermed skal Israel til valg i marts.

Israelske politikere har onsdag misset en deadline for at danne ny regering.

Dermed skal landet for tredje gang på 12 måneder til valg, hvilket er første gang i landets historie, skriver nyhedsbureauet AFP.

De forskellige partier havde fået indtil midnat onsdag til at finde en kandidat, der kunne skaffe et flertal i det israelske parlament, Knesset, på baggrund af fordelingen af sæder efter det seneste valg i september.

Men forhandlingerne om en samlingsregering mellem premierminister Benjamin Netanyahu og Benny Gantz fra Blå og Hvid brød sammen.

Det står nu klart, at israelerne igen skal til stemmeurnerne tidligt i marts. Den præcise dato diskuteres dog fortsat i Knesset.

Knesset havde allerede tidligere onsdag igangsat en proces med at opløse sig selv og sat en ny valgdato til 2. marts, skriver nyhedsbureauet dpa.

Loven, der skal opløse parlamentet, skal dog igennem to yderligere behandlinger, før den er gældende. Disse ventes at finde sted tidligt torsdag ifølge dpa.

Hverken Netanyahus Likud-parti eller Blå og Hvid med Benny Gantz i spidsen er lykkedes med at finde flertal efter de to seneste valg i september og april.

De to partiledere havde hver fået 28 dage til at skabe en fungerende koalition.

Men ingen af de to lykkedes med at overbevise kongemageren Avigdor Lieberman fra partiet Yisrael Beiteinu til at blive en del af deres koalition.

/ritzau/