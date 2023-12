Israel: Mistænkte med Hamas-bånd var del af terrorplan

Flere personer, der "opererer på vegne af" Hamas er indblandet i de terrorplaner, der er blevet afsløret i Danmark.

Det meddeler den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor torsdag ifølge Reuters.

Dansk politi har desuden afsløret "Hamas' infrastruktur på europæisk jord", lyder det i meddelelsen.

Den israelske avis Haaretz citerer efterretningstjenesten Mossad for at sige, at syv personer, som er anholdt i Danmark, har handlet på vegne af Hamas.

Dansk politi har kun bekræftet anholdelsen af tre personer i Danmark. De er sigtet efter straffelovens bestemmelse om terror.

De tre sigtede vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere på dagen. Mindst en af de anholdte personer vil blive fremstillet ved Retten på Frederiksberg.

Desuden er en fjerde person blevet anholdt i Holland.

/ritzau/