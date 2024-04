Israel nedjusterer varsel om beskyttelsesrum under angreb

Israels militær, IDF, oplyser natten til søndag, at det ikke længere er nødvendigt for israelere at forberede sig på at søge mod beskyttelsesrum under angrebet fra Iran.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kort efter midnat begynde sirenerne ellers at hyle i hele Israel.

Både i Jerusalem og Jeriko kunne man høre eksplosioner fra luftværn, som arbejdede med at afværge missil- og droneangreb fra Iran.

En pige er kommet til skade i angrebet, men det vides endnu ikke, hvor alvorligt hun er blevet såret.

Det vides ikke, om det nedjusterede varsel fra Israel skyldes, at angrebet fra Iran er overstået.

Irans mission til FN skrev allerede kort efter midnat natten til søndag, at "sagen kan anses for et afsluttet kapitel".

I løbet af natten til søndag har der dog løbende været meldinger fra IDF om, at man stadig arbejder med at afværge luftangreb.

Det iranske angreb skete, efter at et iransk konsulat i Syrien blev ramt af et luftangreb 1. april.

Angrebet kostede to højtstående befalingsmænd i den iranske hær livet.

Iran har beskyldt Israel for at stå bag angrebet, mens Israel hverken har be- eller afkræftet, at det har noget med det at gøre.

Iran har kaldt angrebet mod Israel et "selvforsvarsangreb", som er i overensstemmelse med FN-charterets bestemmelse om retten til selvforsvar.

Spændingerne mellem Israel og Iran har for alvor taget til, efter at Israel er kommet i åben krig med den væbnede gruppe Hamas, som er støttet af Iran.

Krigen har medført omfattende bombardementer af Gazastriben, hvor titusindvis har mistet livet.

Det skete efter Hamas' angreb mod Israel 7. oktober sidste år, hvor omkring 1200 mennesker blev dræbt.

