Israel og Libanon indgår aftale om havgrænser trods fjendskab

Selv om der hersker krigstilstand mellem Israel og Libanon, indgår de aftale, der åbner for gasudvinding.

Israel og Libanon har torsdag underskrevet en aftale, der fastlægger de to landes maritime grænser.

Det er sket efter mægling fra USA og kan åbne for gasudvinding mellem de to lande.

Det er en markant drejning væk fra den krigstilstand, som har været gældende mellem Israel og Libanon i flere årtier.

USA's præsident, Joe Biden, kalder aftalen for et "historisk gennembrud".

Israels premierminister, Yair Lapid, var ovenud begejstret, da han udtalte sig, kort før han underskrev aftalen i Jerusalem.

- Det er ikke hver dag, at en fjendtlig stat anerkender staten Israel i en skriftlig aftale, sagde han.

Men den samme boblende optimisme lyder ikke fra Libanons præsident, Michel Aoun, efter han har underskrevet aftalen i Beirut.

Intet er ændret i Libanons udenrigspolitik, så Libanon befinder sig stadig i en tilstand af krig i forhold til Israel, siger han.

Med aftalen bliver det muligt at lede efter gasforekomster ud for de to landes kyster.

Hvis det krones med held, så vil det ikke være nok til at rette op på Libanons voldsomt dybe økonomiske krise, men det vil kunne være et vigtigt skridt væk fra den økonomiske afgrund.

Aftalen betyder blandt andet, at Libanon vil have fuld ret til at bore ved gaslommen Qana. Dele af det ligger i israelsk territorialfarvand, og ved udvinding skal en del af indtægterne gå til Israel. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/Reuters