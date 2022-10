Teknisk set er Israel og Libanon to lande i krig. Men efter intens amerikansk mægling lykkedes det i denne uge at få parterne til at acceptere en maritim aftale, der omfatter deling af et naturgasfelt og oprettelsen af en permanent grænse mellem de to lande i Middelhavet.

USA's præsident Joe Biden og Israels premierminister Yair Lapid omtaler aftalen som “historisk”, ikke mindst, fordi skænderiet om det specifikke havområde alene i år i år har bragt parterne på tærsklen til krig flere gange.