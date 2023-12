Israel og USA drøfter lavere intensitet i Gaza

Jake Sullivan, der er Det Hvide Hus i USA's nationale sikkerhedsrådgiver, har under et besøg i Israel drøftet muligheden for, at israelske angreb i Gaza skal bevæge sig i en retning af operationer med "lavere intensitet".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det vil dog være "uansvarligt" at give en specifik tidsramme for sådan et skift, har en amerikansk embedsmand oplyst til journalister.

Embedsmanden har yderligere oplyst, at Sullivan og den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har haft meget detaljerede samtaler om bestræbelserne på at få de sidste gidsler frigivet i Gaza.

Desuden var der bred enighed om, at Gaza i fremtiden skal være palæstinensisk ledet.

- Der har aldrig været en forventning om, at operationerne på landjorden ville fortsætte på ubestemt tid, udtaler embedsmanden.

Sullivan mødes over to dage med den israelske regeringstop.

USA presser på for, at Israel skal være mere præcise i deres operationer mod Hamas i Gaza, skriver CNN.

