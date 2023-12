Israel og USA: Fremskridt i forhandlinger om at åbne Kerem Shalom

Det tyder på, at Israel på USA's opfordring torsdag er gået med til at åbne Kerem Shalom-grænseovergangen fra Israel til Gaza for inspektion og gennemgang af lastbiler med nødhjælp.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi vil åbne Kerem Shalom - kun for inspektion. Det vil ske i løbet af de næste par dage, siger Elad Goren, som er leder af Cogat, en israelsk myndighed med ansvar for koordinering i de palæstinensiske områder.

En højtstående amerikansk embedsmand siger ifølge nyhedsbureauet, at Israel på amerikansk anmodning har indvilget i at åbne Kerem Shalom og at USA har forhandlet med Israel om dette i ugevis.

Martin Griffiths, der er FN's chef for nødhjælp, siger, at forhandlingerne om åbningen af grænseovergangen er i gang.

- Der er nu lovende tegn på, at den (grænseovergangen, red.) snart kan åbne, siger han ifølge Reuters.

I tilfælde af, at det lykkes, vil det være et stort løft af de humanitære indsatser, som sørger for, at der kommer mere hjælp til den palæstinensiske enklave, siger Griffiths.

- Det ville være det første mirakel, vi har set i nogle uger. Men det vil også være et kæmpe løft af den logistiske proces, som er nødvendig for en humanitær operation.

