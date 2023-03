Israel og USA vil forhindre et iransk atomvåben

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, er torsdag på besøg i Israel.

Her udtrykker han bekymring for den berigning af uran, som Iran er i gang med, og som peger i retning af den første iranske atombombe.

På et pressemøde siger hans israelske vært, forsvarsminister Yoav Gallant, at det er nødvendigt at gøre alt for at forhindre, at Iran får atomvåben.

Austin mener, at diplomati er den bedste måde at forhindre et iransk atomvåben. Men "USA vil ikke tillade, at det sker".

Det Internationale Energiagentur (IAEA) har senest konstateret, at Iran er tæt på at have oparbejdet uran så meget, at det kan indgå i produktionen af en atombombe.

Forhandlinger mellem USA, EU og Iran om at få genoptaget en atomaftale fra 2015 er indtil nu slået fejl.

Det var et Israel i kaos, som Austin landede i torsdag.

Hundredtusinder af israelere har de seneste uger demonstreret mod regeringen, der vil gennemføre en kontroversiel reform af retsstaten.

Ifølge demonstranterne vil det gøre Israel til et antidemokratisk land.

Netanyahus nye regering er den mest højreradikale i Israels historie. Det har skærpet den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Israels militær har gennemført blodige operationer i palæstinensiske byer på Vestbredden mod formodede terrorister.

Det har fået højreradikale jødiske bosættere til at tage loven i egen hånd og gennemføre angreb på palæstinensere.

- Vi er særligt foruroligede over den vold, som bosættere bruger mod palæstinensere, så vi vil fortsætte med at modsætte os handlinger, som vil bringe en tostatsløsning længere uden for rækkevidde, siger Austin.

/ritzau/Reuters