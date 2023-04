Israel skyder mindst 25 raketter fra Libanon ned

Der er torsdag affyret 34 raketter fra Libanon mod Israel, oplyser Israels hær ifølge nyhedsbureauet AFP.

Af dem er 25 blevet skudt ned, mens mindst fem har ramt israelsk territorium, meddeler hæren. Det er uklart, hvad der er sket med de sidste fire, skriver den israelske avis Haaretz.

Der er ikke umiddelbart meldinger om ødelæggelser eller dødsofre.

Men israelsk redningsmandskab oplyser, at en mand blev lettere såret af en granatsplint, mens en kvinde kom til skade, da hun løb for at komme til et beskyttelsesrum.

Det er det mest alvorlige raketangreb fra Libanon mod Israel, siden den militante Hizbollah-bevægelse var i krig mod Israel i 2006, skriver Haaretz.

Ingen gruppe har umiddelbart taget skyld for angrebet.

Men tre sikkerhedskilder siger til nyhedsbureauet Reuters, at palæstinensiske militante i Libanon står bag.

Det er også den foreløbige vurdering fra det israelske militær, siger en unavngiven kilde i det israelske forsvarsministerium ifølge Reuters.

Libanons nationale nyhedsbureau skrev tidligere torsdag, at Israel har svaret igen ved at rette angreb mod mål i det sydlige Libanon. Men den melding er trukket tilbage igen.

En talsmand for Israels militær afviser over for nyhedsbureauet AFP, at man "indtil videre" har skudt tilbage mod det sydlige Libanon.

Ifølge det libanesiske medie blev der affyret "flere raketter af samme type som Katjusja". Det er en rakettype, der blev udviklet af Sovjetunionen under Anden Verdenskrig.

En tv-kanal, der er knyttet til den iranskstøttede libanesiske milits Hizbollah, meddeler, at der er en efterforskning i gang for at finde ud af, hvem der står bag.

- Den libanesiske hær og styrker fra Unifil (FN's styrke i Libanon, red.) er begyndt at efterforske hændelsen, herunder at skanne området, som raketterne blev affyret fra, meddeler tv-stationen al-Mayadeen.

En anden tv-station med tilknytning til Hizbollah rapporterer, at raketterne menes at være affyret fra palæstinensiske flygtningelejre i Libanon.

Hizbollah kontrollerer det meste af det sydlige Libanon og har ansvar for sikkerheden i den region.

Gruppen har tidligere været i væbnet konflikt med Israel, og den har tætte bånd til den palæstinensiske gruppe Hamas i Gazastriben.

Selv om der er spændinger ved grænsen mellem Libanon og Israel, er det dog yderst sjældent, at en raket affyres fra Libanon mod Israel.

Beskydningen fra Libanon kommer, dagen efter at israelsk politi stødte sammen med palæstinensere inde i al-Aqsa moskéen i Jerusalem. Det skete tidligt onsdag morgen og igen onsdag aften.

Al-Aqsa moskéen er nummer tre på listen over de helligste steder for muslimer.

/ritzau/AFP