Israel i kovending: Giver kameraudstyr tilbage efter pres fra USA

Israelske myndigheders beslaglæggelse af kameraudstyr fra det amerikanske nyhedsbureau Associated Press (AP) blev en kortvarig affære.

Tirsdag konfiskerede Israel AP-kameraudstyr, som livetransmitterede billeder af det nordlige Gaza.

Begrundelsen for beslaglæggelsen var, at billederne var en sikkerhedsrisiko for Israels hær, og at de blev videregivet til tv-kanalen Al Jazeera, hvis israelske aktiviteter er blevet lukket.

Men efter blandt andet amerikansk pres er Israel vendt på en tallerken.

- Jeg har nu beordret, at operationen indstilles, og at udstyret gives tilbage til AP, siger Israels kommunikationsminister, Shlomo Karhi, i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Israel sagde tidligere tirsdag, at AP har brudt en nyligt vedtaget lov ved at give den Qatar-finansierede tv-kanal Al Jazeera mulighed for at bruge livebillederne.

Udstyret blev konfiskeret i den sydisraelske by Sderot, hvor det var blevet opstillet. Det oplyste ministeriet.

Ifølge Israel var AP blevet advaret om, at det var forbudt at videregive livebillederne til Al Jazeera. Men alligevel fortsatte nyhedsbureauet med at gøre det.

- Det beslaglagte kamera viste ulovligt det nordlige af Gazastriben live på Al Jazeera, heriblandt IDF-aktiviteter, og udgjorde en fare for vores soldater, udtalte ministeriet.

IDF står for Israel Defense Forces og er den israelske hær.

Det Hvide Hus kaldte herefter konfiskeringen "bekymrende" og bad Israel om at omgøre beslutningen. Det oplyste Det Hvide Hus' pressetalsperson, Karine Jean-Pierre, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

AP var i en meddelelse stærkt kritisk over for beslaglæggelsen og sagde, at den handlede om "korrupt brug fra den israelske regering af landets nye lov om udenlandske medier".

- AP fordømmer i de stærkeste vendinger den israelske regerings handlinger, stod der i en meddelelse fra nyhedsbureauet.

Israel besluttede i begyndelsen af maj at lukke Al Jazeera.

Landet har længe anklaget Al Jazeera for at være ensidig og partisk, og allerede for ti år siden forsøgte den daværende israelske udenrigsminister, Avigdor Lieberman, at få et indført et forbud mod kanalens journalistik i Israel.

Al Jazeera har spillet en fremtrædende rolle i pressedækningen af krigen i Gaza. Det er et af de medier, som fortsat har egne journalister og fotografer inde i det palæstinensiske område.

