Israel stopper nye vaccinationer i tre uger

Der har været så meget fart på Israels vaccinationskampagne, at der holdes pause med nye vaccinationer

Fra den 10. januar og frem til den 1. februar bliver ingen israelere vaccineret med den første indsprøjtning mod covid-19.

Det siger Yuli Edelstein, den israelske sundhedsminister, til netavisen Ynetnews.com

Meldingen kommer, 12 dage efter at Israel satte gang i sin vaccinationskampagne, da premierminister Benjamin Netanyahu som den første af landets knap ni millioner indbyggere blev vaccineret.

Det var med en vaccine fra Pfizer/BioNTech, som man skal have to skud af med omkring tre ugers mellemrum.

Siden er 800.000 israelere blevet vaccineret.

Nu er der frygt for, at tempoet i vaccinationskampagne kan betyde, at der bliver mangel på vaccine.

Derfor siger sundhedsminister Edelstein, at fra den 10. januar til den 1. februar bliver der kun vaccineret personer, der i forvejen er vaccineret én gang.

Det er i første omgang sundhedspersonale, ældre og sårbare, der er blevet vaccineret.

Men snart er alle i de målgrupper vaccineret mod covid-19.

I begyndelsen af februar kan nålene stikkes i skuldrene på den generelle befolkning, siger sundhedsministeren.

Altså hvis forsyningen er der.

- Det er planen, at vi modtager millioner af vacciner i de næste to måneder. Vi taler også med Moderna, og deres vacciner skal ankomme senest inden marts.

I øvrigt siger Yuli Edelstein, at hans ministerium er i gang med at udarbejde såkaldte grønne pas, der kan gives til israelere, som er vaccineret to gange.

Sådan et pas kan blandt andet bane vej for, at en fuldt vaccineret israeler kan rejse til udlandet uden at skulle bekymre sig om isolation og karantæne ved hjemkomst.

- Vi arbejder stadig på det. Der er adskillige internationale aftaler, vi skal underskrive først, siger ministeren.

/ritzau/