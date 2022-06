Israel styrer mod valg. Og Netanyahu står klar til at tage magten igen

Israels samlingsregering, som for nylig fejrede et år ved magten, er blevet handlingslammet af afhoppere. Premierminister Naftali Bennett vil opløse parlamentet på mandag, og nyvalg ventes i slutningen af oktober

Euforien efter valgsejren i 2021, hvor den israelske opposition bragte tidligere premierminister Benjamin Netanyahus 12 år lange regeringstid til en ende, er for længst glemt. For selvom den nuværende israelske regeringskoalition både er blevet rost for at være hårdtarbejdende og inkludere et arabisk parti for første gang i landets historie, har den været plaget af konstant ustabilitet. Tre afhoppere, der har ladet sig overtale til at slutte sig til oppositionen, har de seneste måneder gjort regeringen handlingslammet og ude af stand til at vedtage nye lovforslag med et flertal.

Derfor opløser premierminister Naftali Bennett det israelske parlament, Knesset, på mandag og giver stafetten til nuværende udenrigsminister Yair Lapid, der som fungerende regeringschef skal varetage Israels interesser indtil nyvalget i slutningen af oktober. Det bliver det femte israelske parlamentsvalg på under fire år, og politisk set bliver det Benjamin Netanyahus store chance for at generobre premierministerposten.