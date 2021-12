Israel tilbyder fjerde vaccinestik til ældre på plejehjem

Israel tilbyder nu et fjerde stik med coronavaccine til ældre på plejehjem.

Det siger landets sundhedsminister, Nitzan Horowitz, fredag.

Ministeren forklarer beslutningen med, at de ældre både eksponeres for mulig smitte og er sårbare ved eventuel sygdom.

Et israelsk ekspertpanel anbefalede i sidste uge, at alle borgere over 60 år bliver tilbudt et fjerde vaccinestik. Anbefalingen var blandt andet også udløst af bekymring om spredning af coronavarianten omikron.

Artiklen fortsætter under annoncen

Panelets anbefaling blev allerede i sidste uge modtaget positivt af den israelske premierminister, Naftali Bennett.

- Det er fantastiske nyheder, der vil hjælpe os med at få bugt med den omikronbølge, som spreder sig over hele verden, sagde Bennett.

Fjerde vaccinestik blev torsdag endeligt godkendt af Israels sundhedsministerium. Udrulningen begynder fredag.

Mandag indledte et israelsk hospital i Tel Aviv, Sheba Medical Center, et forsøg, hvor 150 hospitalsansatte tildeles et fjerde stik med coronavaccine.

Forsøget skal være med til at kaste lys over, om det giver mening at tilbyde et fjerde stik - og dermed et andet boosterstik - til voksne på landsplan.

Det siger Gili Regev-Yochay, der er ansvarlig for forsøget i Tel Aviv.

- Vi vil undersøge det fjerde stiks effekt på antallet af antistoffer og på, hvor syg man bliver. Og vi vil granske sikkerheden. Vi vil prøve at finde ud af, om det giver mening at uddele et fjerde stik og til hvem, sagde han mandag.

Det første resultater fra forsøget ventes inden for to uger.

Det er endnu uvist, om et fjerde vaccinestik også kan komme på tale i Danmark. Sundhedsstyrelsen oplyste i en skriftlig kommentar i sidste uge, at man "løbende følger udviklingen i epidemien og i vaccinernes effekt".

På det grundlag vurderer man behovet for vaccination og eventuel revaccination, lød det fra Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/Reuters