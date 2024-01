Israel trækker kampvogne ud fra Gaza By

Israel har mandag trukket kampvogne tilbage fra dele af Gaza By og meddelt, at landet har planer om at ændre taktik og skære ned på antallet af soldater i Gazastriben.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Israel antyder også, at der er en ny fase på vej i den offensiv, der foreløbig har varet siden 7. oktober 2023.

- Det ser ud til at være begyndelsen på et gradvist skift til mindre intense operationer i nord, som vi har opfordret til, siger en unavngiven amerikansk embedsmand til Reuters.

Det kan lade sig gøre på grund af det israelske militærs fremgang med at bekæmpe Hamas og gruppens militære kapacitet, siger kilden.

Der vil ske et skift til en flere måneder lang operation, der har fokus på "opfejning", tilføjer en israelsk embedsmand.

USA, der er Israels vigtigste allierede, har opfordret Israel til at ændre de omfattende militære operationer i Gazastriben, så man i højere grad går mere målrettet efter Hamas' ledelse og infrastruktur.

Mens nogle kampvogne er rullet ud fra Gaza By, rasede kampene mandag videre andre steder i det palæstinensiske territorium. Det gælder både den nordlige og sydlige del af Gazastriben.

Ved Rafah i syd og i Khan Younis lidt længere mod nord steg røgen op efter nye angreb.

Og i Deir al-Balah i den centrale del af Gazastriben ledte beboere efter overlevende i murbrokkerne af bombede huse.

Over hele Gazastriben var der nytårsdag meldinger om luftangreb og skud fra tungt artilleri.

I Jabalia i det nordlige Gaza blev 15 medlemmer af den samme familie trukket døde ud af murbrokkerne af et hus, der var blevet ramt af et luftangreb. Det meddeler sundhedsmyndighederne i Gaza By.

Israels regering og militære ledelse har sagt, at krigen vil fortsætte mange måneder endnu.

Foreløbig er 21.978 palæstinensere bekræftet dræbt i Gazastriben. De 2,3 millioner indbyggere lever i, hvad mange hjælpeorganisationer betegner som en humanitær katastrofe.

/ritzau/Reuters