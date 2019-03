Israel: Trump vil beordre at Golanhøjderne er israelske

De syriske Golanhøjder stemples mandag af USA's præsident som israelske. Gave til Netanyahu, lyder analyse

Donald Trump vil mandag underskrive en præsidentiel ordre, der anerkender de besatte Golanhøjder som en del af Israel.

Det oplyser Israels udenrigsminister, Israel Katz.

Det vil ske, når USA's præsident møder den israelske regeringschef, Benjamin Netanyahu, i Washington.

- Præsident Trump vil i morgen underskrive - i overværelse af premierminister Netanyahu - en ordre, der anerkender Israels suverænitet over Golanhøjderne, skriver Katz på Twitter.

Trump brød torsdag med den enighed, der har været internationalt om Golanhøjderne. Israel erobrede området fra Syrien under Seksdageskrigen i 1967.

Han sagde, at USA burde anerkende, at Golanhøjderne er en legitim del af staten Israel. Han undlod dog at sige, hvornår USA officielt ville give sit tilsagn.

Netanyahu har længe skubbet på over for USA for at få Golanhøjderne anerkendt som en del af Israel.

Flere kommentatorer peger på, at når Trump nu ændrer signal i spørgsmålet om Golanhøjderne, så er det for at give Netanyahu et stort rygstød før valget i Israel 9. april.

Netanyahu er Trumps nærmeste allierede, og deres makkerskab har blandt andet ført til, at USA har flyttet USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

EU og de store lande i verden mener, at det først brude være sket i forbindelse med en fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne. Begge parter gør krav på Jerusalem som deres hovedstad.

/ritzau/Reuters