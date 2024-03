Israel udfører luftangreb mod Hizbollah-højborg

Israel udførte lørdag et luftangreb mod byen Baalbek i det østlige Libanon.

Det hævder to libanesiske kilder inden for militæret.

Baalbek er en højborg for Hizbollah-bevægelsen, der bakker op om den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, som Israel fører krig mod i Gazastriben.

I en udtalelse natten til søndag dansk tid hævder Hizbollah, at bevægelsen som modsvar har udført et raketangreb mod et israelsk våbendepot i Yoav samt en kaserne i Kaila.

Baalbek ligger cirka ti kilometer fra grænsen til Syrien.

Raketterne, som Hizbollah søndag har affyret, er ifølge Hizbollah af typen katjusja, som oprindeligt blev udviklet og produceret i Sovjetunionen.

Siden oktober har Hizbollah og Israel skiftevis rettet angreb mod hinanden. De fleste israelske angreb har været rettet mod det sydlige Libanon, som grænser op mod Israel.

Andre grupper som eksempelvis Palæstinensisk Islamisk Jihad og houthibevægelsen i Yemen har også angrebet Israel i solidaritet med palæstinenserne.

Israel iværksatte efter Hamas' angreb 7. oktober, hvor næsten 1200 personer blev dræbt, en omfattende offensiv mod Gazastriben.

Siden har flere end 32.000 mennesker mistet livet i det palæstinensiske område, hvor omkring 2,3 millioner mennesker bor.

Dødstallet kommer fra Gazastribens sundhedsmyndigheder, som ligger under Hamas' politbureau.

Hizbollah har gentagne gange sagt, at bevægelsen først stopper med at angribe Israel, når der bliver våbenhvile i Gaza.

Den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant, har til gengæld slået fast, at Israel vil arbejde for at presse Hizbollah ud af det sydlige Libanon, uanset om der bliver indgået en aftale om våbenhvile i Gaza.

Ifølge en opgørelse fra tidligere i marts er mindst 317 personer blevet dræbt i israelske angreb på Libanon, siden krigen i Gaza brød ud. På den israelske side af grænsen har mindst ti soldater og syv civile mistet livet.

/ritzau/Reuters