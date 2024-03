Israel: Vi har dræbt over 50 Hamas-folk ved hospital i Gaza

Den israelske hær oplyser torsdag, at den i det forløbne døgn har dræbt over 50 bevæbnede palæstinensere under kampe ved hospitalet Al-Shifa i det nordlige Gaza.

Det hedder videre, at det israelske militær fortsætter sine "præcisionsaktiviteter" ved hospitalet.

- Over det seneste døgn er flere end 50 terrorister blevet elimineret under skudvekslinger, og der er blevet lokaliseret infrastruktur for terroristerne og våbenlagre, lyder det fra Israel.

Ifølge Israel er der siden starten af operationen blevet dræbt 140 "terrorister" på hospitalets område.

/ritzau/Reuters