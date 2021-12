Israel vil anbefale fjerde stik mod corona til folk over 60 år

Israel har tirsdag annonceret, at landet vil begynde at tilbyde et fjerde vaccinestik mod coronavirus til alle borgere over 60 år.

Årsagen er bekymring omkring spredningen den nye omikronvariant.

Det er et ekspertpanel i sundhedsministeriet, der har besluttet at anbefale et fjerde stik. Beslutningen bliver tirsdag budt velkommen af Israels premierminister, Naftali Bennett.

- Det er fantastiske nyheder, der vil hjælpe os med at få bugt med den omikronbølge, som spreder sig over hele verden, siger han.

Anbefalingen om et fjerde boosterstik mangler fortsat at blive godkendt af de øverste embedsfolk i Israels sundhedsministerium.

Alligevel opfordrer premierministeren folk til at få stikket så hurtigt som muligt.

- Min besked er, at man ikke skal spilde tiden. Kom ned, og bliv vaccineret, siger Bennett.

Udmeldingen kommer, efter at Israel tirsdag registrerede det første dødsfald med den nye omikronvariant. Dødsfaldet blev bekræftet af The Soroka Medical Center, hvor patienten var indlagt.

Hospitalet oplyser, at patienten, der var en mand i 60'erne, døde mandag, to uger efter at han blev indlagt på coronaafdelingen.

Han led i forvejen af en række andre sygdomme.

- Hans død skyldtes primært forud eksisterende sygdomme og ikke luftvejsinfektioner forårsaget af coronavirus, siger hospitalet i en udtalelse.

Israels sundhedsministerium oplyser tirsdag, at der er mindst 340 aktive omikrontilfælde i landet.

Det har fået Israel til at indføre indrejseforbud for lande som USA, Tyskland, Italien og Danmark for at inddæmme smitten.

Israels forsvarsminister, Benny Gantz, har tirsdag beordret militæret til at forberede sig på 5000 mulige smittetilfælde om dagen.

Premierminister Naftali Bennett har også godkendt en ordre om at reducere kontormødetider i det offentlige med 50 procent.

/ritzau/Reuters