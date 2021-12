Israel vil fordoble antallet af bosættere i Golan

Israel vil opføre over 7300 nye enheder i bosættelsen Katzrin, som er dets vigtigste bosættelse i Golan.

Israels regering har meddelt, at den planlægger at fordoble antallet af jødiske bosættere i Golanhøjderne inden for fem år.

Dermed er der lagt op til, at israelerne strammer grebet om området, som de har holdt besat siden kampe mod Syrien under seksdageskrigen i 1967.

Israels annektering af Golanhøjderne, der adskiller landet fra Syrien, er aldrig blevet internationalt anerkendt.

Den israelske premierminister, Naftali Bennett, henviser til, at USA i 2019, da Donald Trump var præsident, anerkendte Israels suverænitet over Golanhøjderne. Dette blev mødt med kritik fra blandt andet EU.

Naftali Bennett siger samtidig, at der ikke er tegn på, at den nuværende præsident i USA, Joe Biden, vil rokke ved Trumps beslutning.

De nye israelske planer, som blev godkendt af regeringen ved dens ugentlige møde søndag, indebærer, at der vil blive opført over 7300 nye enheder i Katzrin, som er Israels vigtigste bosættelse i området. Desuden udvides flere mindre jødiske samfund i området.

Det er formålet med beslutningen at fordoble antallet af israelske indbyggere i Golan i de kommende år.

- Det betyder, at der vil flytte yderligere 23.000 indbyggere til området, hedder det i en pressemeddelelse fra Bennets kontor.

Der er også planlagt to nye bosættelser i Golan, hvor der skal opføres 4000 hjem.

Der bor også over 20.000 drusere i Golan.

I februar - kort efter indsættelsen af Biden - sagde den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, til CNN, at kontrol over Golan har stor betydning for Israels sikkerhed

Han henviste til iransk-støttede militsers tilstedeværelse i Syrien, hvor de støttes af præsident Bashar al-Assad.

/ritzau/AFP