Israel vil lukke grænserne på grund af ny corona-variant

Israel vil forbyde alle udlændinge at komme ind i landet for at bremsen smitten med den nyeste variant af coronavirus, Omikron.

Naftali Bennett, der er landets premierminister, siger i en udtalelse, at forbuddet, der skal godkendes af regeringen, vil vare i 14 dage.

Israel er det første land til at lukke grænserne på grund af den nye variant.

Der er indtil videre bekræftet ét tilfælde af Omikron i Israel, mens der er mistanke om syv andre tilfælde.

Myndighederne i Israel håber, at man på de 14 dage vil få mere viden om, hvor effektive vaccinerne er mod den nye variant.

Premierministeren har sagt, at israelere, der kommer ind i landet, også dem der er vaccineret, skal gå i isolation.

Forbuddet træder i kræft midnat mellem søndag og mandag.

Varianten blev først opdaget i Sydafrika, men er allerede registeret i flere europæiske lande.

Omikron er blandt andet fundet hos personer i Storbritannien, Tyskland og Italien.

I Danmark har man mistanke om to tilfælde af Omikron. Inden for et par dage vil sundhedsmyndigheder endeligt kunne bekræfte, om der er tale om den nye variant.

Sundhedsministeriet siger dog, at der med stor sandsynlighed er tale om Omikron.

For at undgå spredning af varianten vil Israels antiterrorenhed, Shin Bet, gøre brug af mobiltelefonovervågning, som ellers bruges i kampen mod terror, for at overvåge Omikron-smittedes færden.

Israel var et af de første lande til at gøre markante fremstød i at få vaccineret befolkningen mod covid-19.

Cirka 57 procent af Israels 9,4 millioner indbyggere er færdigvaccineret, hvilket i Israel betyder, at man har fået tredje stik med vaccinen fra Pfizer, eller at der endnu ikke er gået fem måneder, siden man fik det andet stik.

