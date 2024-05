Israel vil ophæve frihandelsaftale med Tyrkiet

Israels finansminister, Bezalel Smotrich, siger, at Israel vil ophæve sin frihandelsaftale med Tyrkiet og dertil indføre en 100 procent told på importvarer fra Tyrkiet.

Det sker som svar på en beslutning fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, om at stoppe al samhandel med Israel.

Smotrichs plan skal nu sendes til det israelske kabinet for at blive godkendt.

I begyndelsen af maj meldte Tyrkiet, at landet havde besluttet at indstille al eksport- og importhandel med Israel.

Det skal gælde, indtil den israelske regering tillader, at der bliver skruet op for den humanitære hjælp, der kommer ind i det krigsramte Gazastriben, lød det.

Den tyrkiske handelsminister, Omer Bolat, oplyste dog, at virksomheder ville få tre måneder til at afslutte eksisterende ordrer.

- Hans (Erdogans, red.) udmelding om et stop af import til Israel udgør et økonomisk boykot og en alvorlig krænkelse af internationale handelsaftaler, som Tyrkiet har forpligtet sig til, siger Bezalel Smotrich i en udtalelse.

Ifølge Smotrich vil Israel holde fast i ændringen, så længe Erdogan sidder på præsidentposten.

- Hvis Tyrkiets befolkning i slutningen af Erdogans embedsperiode vælger en leder, som er fornuftig og ikke hader Israel, vil det være muligt at vende tilbage til at handle med Tyrkiet, siger den israelske finansminister.

Planen, som Smotrich har fremlagt, indebærer, at alle de nedsatte toldsatser, der gælder for varer importeret fra Tyrkiet til Israel i henhold til aftalen om frihandel, vil blive afskaffet.

Samtidig vil ethvert produkt, der importeres fra Tyrkiet til Israel, blive pålagt en told med en sats på 100 procent af varens værdi.

I udtalelsen lyder det desuden, at der vil blive gjort en indsats for at styrke Israels egen produktion og for at diversificere landets importkilder. Det skal ske for at reducere Israels afhængighed af handlen med Tyrkiet.

