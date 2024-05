Israel vil straffe spansk konsulat efter Palæstina-anerkendelse

Israels udenrigsministerium har bedt det spanske konsulat i Jerusalem om at stoppe med at tilbyde konsulære tjenester til palæstinensere.

Det oplyser det israelske udenrigsministerium i en erklæring mandag, skriver AFP.

Ændringen, der træder kraft 1. juni, sker på baggrund af, at Spanien sammen med Irland og Norge i sidste uge meddelte, at de vil anerkende Palæstina som stat.

Anerkendelsen vil træde i kraft tirsdag.

I en separat erklæring siger Israels udenrigsminister, Israel Katz, at han har gennemført "foreløbige straffetiltag mod det spanske konsulat i Jerusalem efter den spanske regerings anerkendelse af en palæstinensisk stat".

- Vi vil ikke finde os i, at Israels suverænitet og sikkerhed bliver skadet, siger han.

Spanien er et af de europæiske lande, der har været mest kritisk over for Israel, når det gælder krigen i Gazastriben, skriver AFP.

/ritzau/