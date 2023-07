Israeler dræbt i skyderi ved bosættelse på Vestbredden

En israeler er dræbt i et skyderi nær en bosættelse på Vestbredden torsdag.

Det oplyser den israelske ambulancetjeneste ifølge nyhedsbureauet Reuters og israelske medier.

Gerningsmanden forsøgte at flygte fra stedet, men blev skudt og dræbt af israelske soldater. Det skriver avisen Haaretz.

Manden formodes at være palæstinenser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Militæret undersøger nu, om han stod bag endnu et angreb et andet sted i området.

Skyderiet skete ved bosættelsen Kedumim, der ligger i den nordlige del af Vestbredden.

Torsdagens angreb kommer, efter at Israels militær afsluttede en to dage lang militæroperation i det besatte palæstinensiske område. Det skete i byen Jenin, der ligger omkring ti kilometer fra Kedumim.

Under operationen blev 12 palæstinensere dræbt. Mindst ni af dem var militante, skriver Reuters.

En israelsk soldat blev også dræbt i sammenstød i Jenin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den militante bevægelse Hamas, der har magten i Gazastriben, lovpriser torsdagens skyderi. Det er en reaktion på den israelske militæroperation, meddeler Hamas ifølge Reuters.

I løbet af de seneste 15 måneder er voldsspiralen øget på Vestbredden. Israels militær foretager flere ransagninger, palæstinensere angriber og bosættere raserer palæstinensiske landsbyer.

Vestbredden har været besat af Israel siden 1967.

Det Palæstinensiske Selvstyre har fuld kontrol over dele af Vestbredden, mens andre dele af området enten er under fuld israelsk kontrol eller under både israelsk og palæstinensisk administration.

/ritzau/