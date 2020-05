Israeler dømt for terrordrab på palæstinensisk familie

Det er anden gang inden for fem år, at unge radikale israelere dømmes for drab på tilfældige palæstinensere

”Terror er terror er terror,” fastslog anklagemyndigheden i distriktsdomstolen i Lod i det centrale Israel og krævede den 25-årige Amiram Ben-Uliel dømt for terrormord.

Ben-Uliel dømt for i juli 2015 i ly af natten at have kastet en molotovcocktail gennem vinduet hos en tilfældig udvalgt palæstinensisk familie i landsbyen Duma på Vestbredden. Ilden, der spredte sig med lynets hast i gardiner og sengetøj, dræbte det unge ægtepar Sa’ad og Reham Dawabshe og deres 18 måneder gamle søn Ali. Parrets ældre søn, Ahmad, der var fire år, overlevede med svære forbrændinger og er siden blevet opdraget hos sin morfar.

De tre distriktsdommere fandt Amiram Ben-Uliel skyldig i drab. Tre drab og to drabsforsøg. Der var tale om terror, fastlog dommerne. Men de kunne ikke finde beviser for, at Ben-Uliel er eller var medlem af nogen terrororganisation. De kunne heller ikke udelukke, at han fortsat dækker over en kammerat, der deltog i angrebet.

Vidner fra landsbyen fortalte at have set to skygger nær huset, hvor der blandt andet på hebraisk blev skrevet ”hævn” på husmuren. Dommerne skrev i dommen, at det ikke kunne udelukke, at angrebet i Duma var motiveret af ”ønsket om hævn” – nemlig for et palæstinensisk drab på en israeler på Vestbredden nær Duma en måned forinden.

Amiram Ben-Uliel er søn af en kendt ultraortodoks bosætterrabbiner og tilhører den såkaldte hill-top-youth (bakketop-unge). En gruppe unge religiøse radikale, der ud fra deres religiøse overbevisning vandaliserer palæstinensiske landsbyer, smadrer biler og afbrænder moskéer og også flere gange har vandaliseret israelske militærkøretøjer. Ben-Uliels venner – alle ligesom han selv med store hæklede kalotter og lange bedesnore hængende udenfor bukserne – stod udenfor retsbygningen og råbte taktfast ”Uliel er uskyldig”. Det samme fastsholdt Ben-Uliels kone, der har dækket over ham med et alibi, lige siden han blev anholdt.

Efterforskningen af drabene i Duma var længe besværliggjort af, at samtlige anholdte fra gruppen, som politiet mistænkte for at have oplysninger i sagen, nægtede at samarbejde. De enten bad eller sad tavse ved alle afhøringer. På et tidspunkt blev det besluttet at tillade brugen af det, der i Israel betegnes som moderat fysisk pres for at få hul på efterforskningen. Ben-Uliel og andre mistænkte blev i dagevis forhindret i at sove og udsat for truende og efter sigende voldelige afhøringer, der normalt forbeholdes palæstinensiske terrormistænkte. Politiets og efterretningstjenestens metoder affødte protester fra Ben-Uliels forsvarere og ramaskrig hos hans venner og bosætterpolitikere.

Ifølge dommen tilstod Amiram Ben-Uliel angrebet i Duma hele tre gange. Men to af tilståelserne blev erklæret ugyldige, fordi de var givet enten under eller lige efter en afhøring, hvor der blev brugt ”fysisk pres”. Den tredje tilståelse blev accepteret og dannede sammen med fysiske beviser for, at Amiram Ben-Uliel havde kastet molotovcocktailen, selve grundlaget for dommen.

Det er anden gang indenfor fem år, at unge ekstremistiske jøder dømmes for at have dræbt tilfældige palæstinensere. I sommeren 2014 blev en 16-årig palæstinensisk dreng kidnappet udenfor sit hjem i Østjerusalem. Tre unge israelere bankede ham, kørte ham ud i en skov og brændte ham levende. Den ældste gerningsmand blev i maj 2016 idømt livstid plus 20 år. De to andre, der var mindreårige under drabet, fik henholdsvis livstid og 21 år. Streamingtjenesten HBO har lavet serien ”Our Boys” om dette drab.

Strafudmålingen for Amiram Ben-Uliel vil blive givet indenfor nogle uger.