Israelere blokerer lufthavn og veje i protest mod retsreform

Tusindvis af demonstranter blokerede tirsdag lufthavnen i Tel Aviv og flere hovedveje i Israel.

Det sker i protest mod den retsreform, som premierminister Benjamin Netanyahu og hans regering vil have gennemført.

Allerede i de tidlige morgentimer blokerede tusindvis af demonstranter morgentrafikken på motorveje og nogle af Israels store hovedveje.

Nogle lagde sig ganske enkelt ned på vejen, mens andre sendte nødblus i vejret.

I storbyen Tel Aviv forsøgte politi til hest at opløse en demonstration.

Ved indgangen til Jerusalem brugte politiet vandkanoner i et forsøg på at få demonstranter væk. Andre blev slæbt væk fra stedet.

Mindst 66 er anholdt, oplyser politiet.

Ved Ben Gurion lufthavnen lidt udenfor Tel Aviv blev omkring 1000 politifolk sat ind mod tusindvis af demonstranter, der med et hav af blå og hvide flag forsøgte at blokere indgangen til lufthavnen.

En talsmand for lufthavnen oplyser, at ingen ankomster eller afgange blev påvirket af de omfattende protester.

Mange israelere er vrede over, at parlamentet - Knesset - natten til tirsdag vedtog et af lovforslagene i retsreformen. 64 parlamentarikere stemte for, og 56 stemte imod ved forslagets førstebehandling.

Senere i juli er det ventet, at Knesset skal stemme ved anden- og tredjebehandling.

Den omstridte retsreform har ført til den dybeste splittelse, Israel har oplevet i årtier.

Hvis den bliver vedtaget, vil Israels højesteret ikke længere have mulighed for at gribe ind over for love og beslutninger, som folkevalgte vedtager, men som kan være i strid med andre love og regler.

Retsreformen indeholder også forslag om, at Knesset skal kunne ændre højesteretsdomme, og at parlamentet skal have indflydelse på et udvalg, som udpeger dommere.

Efter de store protester tirsdag, hvor mange er anholdt, opfordrer Israels nærmeste allierede, USA, den jødiske stat til at respektere retten til at demonstrere på fredelig vis.

- Det er tydeligt, at der foregår betydelig debat og diskussion i Israel om den foreslåede plan. Sådanne debatter er en sund del af et levende samfund, siger en talsperson for Det Hvide Hus.

/ritzau/Reuters