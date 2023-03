Israelere i over 100 byer afviser Netanyahus retsreform

For 11. weekend i træk er tusindvis af israelere samlet i byer over hele landet for at vise deres modstand mod de ændringer i retsvæsnet, som Israels regering vil gennemføre.

Planerne er en reel trussel mod landets demokrati, frygter demonstranterne.

- Red demokratiet, lyder det på en af de mange plakater på Dizengoff-pladsen i det centrale Tel Aviv.

Her blafrer tusindvis af blå og hvide israelske flag fra de mange fremmødte, skriver nyhedsbureauet AFP.

Efterhånden som protesterne har taget fart, er der flere prominente navne, der har sluttet sig til.

En af dem er en tidligere chef for Israels centralbank. Han blev udnævnt til posten af premierminister Benjamin Netanyahu selv for 27 år siden.

- Jeg vil tro, at du også selv kan indse, at du undergraver alt det, vi arbejdede for. Derfor beder jeg dig: lad være at ødelægge det. Stop vanviddet og tænk over det igen, siger den tidligere centralbankchef, Jacob Frenkel, i en tale ved lørdagens demonstration i Tel Aviv.

- Vi var engang stolte over, at vi var det eneste demokrati i Mellemøsten. Et symbol på fremragende økonomisk stabilitet. Vi må ikke sætte alt det over styr, siger han videre ifølge avisen Haaretz.

Ifølge israelske medier er der demonstrationer i over 100 byer i Israel, herunder i Jerusalem, Haifa og Beersheba.

Siden Netanyahus nye regering tiltrådte i januar, har protester været hyppigt forekommende.

Hans Likud-parti har støtte fra partier på den religiøse-nationalistiske højrefløj. Regeringen betegnes som den mest højreorienterede i Israels 75-årige historie.

Men det er reformplanerne for retssystemet, der har fået hundredtusinder ud i gaderne.

Forslaget er ved at blive behandlet i landets parlament, Knesset.

Hvis det vedtages, vil det øge den politiske indflydelse på retsvæsnet og svække dommernes uafhængighed, lyder kritikken.

Den omstridte reform vil give Knesset bemyndigelse til at omgøre domme i højesteretten. Desuden får landets regering mulighed for at udpege højesteretsdommere.

Præsident Isaac Herzog fremlagde onsdag et forslag til et kompromis, men det afviste Netanyahu.

I oppositionen holdt partiledere et fælles pressemøde torsdag for at vise deres opbakning til præsidentens forslag.

- Tilbuddet er ikke perfekt, sagde den tidligere premierminister Yair Lapid.

- Det er ikke, hvad vi ønskede os. Men det er et fair kompromis, der vil tillade os at leve sammen, konstaterede han ifølge AFP.

Netanyahu selv har erklæret, at han mener, at demonstrationerne primært har til formål at vælte ham.

Han er anklaget i tre korruptionssager, men nægter at have gjort noget forkert.

Modstandere af reformerne mener, at Netanyahu forsøger at presse reformerne igennem for at kunne undslippe anklagerne mod sig selv.

Den 73-årige politiske veteran tog i december 2022 hul på sin sjette embedsperiode efter at have tilbragt halvandet år som leder af oppositionen. Inden da havde han været ved magten i 12 år.

