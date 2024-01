Israelere kræver gidsler frigivet efter 100 dages fangenskab i Gaza

Tusindvis af israelere demonstrerer lørdag aften i den israelske storby Tel Aviv, hvor de kræver, at de tilbageværende gidsler i Gaza frigives.

Demonstrationen varer efter planen 24 timer og markerer, at søndag er den 100. dag, hvor gidslerne befinder sig i Hamas' varetægt.

Det skriver den israelske avis Haaretz.

Ved demonstrationen deltager gidsler, som allerede er frigivet, udenlandske ambassadører og israelske og udenlandske politiske ledere.

Blandt de frigivne gidsler er Elena Trufanov. Men hun er ikke særligt lettet over at være tilbage i Israel. For hun mangler både sin mand og sin søn.

- Nogle gange fortryder jeg, at jeg vendte tilbage fra fangenskab, fordi der havde jeg håb, siger hun til Haaretz.

- Da jeg kom tilbage, fandt jeg ud af, at min mand Vitaly var blevet dræbt, at mit hus var brændt ned. Alt, jeg har tilbage, er min eneste søn Sasha, som blev bortført af Hamas og stadig holdes fanget i Gaza, siger hun.

Hamas angreb flere byer, kibbutzer og en festival i det sydlige Israel 7. oktober 2023. 1200 personer blev dræbt og omkring 240 blev taget til fange og ført ind i Gaza. Cirka 100 gidsler er siden blevet frigivet.

Det er uvist, hvor mange overlevende gidsler der er tilbage.

Den israelske regering er gentagne gange blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at bringe de resterende gidsler hjem.

Som følge af Hamas' angreb indledte Israel en krig i Gaza, som ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza har kostet mindst 23.000 mennesker livet.

Blandt gidslerne i Gaza er både israelere og udlændinge.

Under demonstrationen i Tel Aviv er der blevet vist en video på storskærm, hvor Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, forsikrer de tilstedeværende om, at Frankrig er fast besluttet på at hente alle franske gidsler hjem.

Foruden israelere og franskmænd var det blandt andet amerikanere og thailændere, som blev taget til fange af Hamas 7. oktober.

/ritzau/