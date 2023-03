Israelere og palæstinensere er enige om at dæmpe vold

Israelske og palæstinensiske repræsentanter er søndag efter et møde i Egypten blevet enige om tiltag, der skal dæmpe spændingsniveauet.

Parterne understreger blandt andet behovet for at forhindre handlinger, som kan krænke hellige steder i Jerusalem i forbindelse med ramadan. Ramadan er den hellige måned for faste i islam, der starter senere denne uge.

Jordanske, amerikanske og egyptiske embedspersoner var også til stede under forhandlingerne.

I en fælles udtalelse lyder det fra parterne, at de genacceptere forpligtelser, der blev vedtaget under forhandlinger i Aqaba i Jordan i sidste måned. Her forpligtede Israel sig til de næste fire måneder at stoppe diskussioner om nye bosættelser i besatte områder.

Mødet i Aqaba var det første af sin slags i fire år. Det lykkedes dog ikke at standse volden trods løfterne, der blev gentaget søndag.

I løbet af det seneste år har israelske styrker gennemført mere end tusinds anholdelser på den israelsk besatte Vestbredden og dræbt mere end 200 palæstinensere. Mindst 40 israelere og tre ukrainere har mistet livet efter palæstinensiske angreb.

/ritzau/Reuters