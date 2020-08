Israels bånd til den arabiske verden

* Med aftalen bliver Emiraterne den første arabiske golfstat til at etablere diplomatiske bånd med Israel.

* Samtidig bliver Emiraterne det tredje arabiske land til at have bånd med Israel. De to øvrige er Egypten og Jordan. Mauretanien har før haft en aftale med Israel, men den blev blev droppet i 2009.

* Delegationer fra Israel og Emiraterne skal mødes i de kommende uger. Her vil de underskrive bilaterale aftaler om handel, turisme, flyforbindelser, sikkerhed samt etablere ambassader.

Kilde: Nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/