Israels generalkonsul i New York træder tilbage i vrede

Israels generalkonsul i New York træder tilbage i protest mod premierminister Benjamin Netanyahus fyring af Israels forsvarsminister, Yoav Gallant.

Baggrunden for Gallants fyring søndag er, at han ikke vil støtte Netanyahus domstolsreform.

Hundredtusinder af israelere har i ugevis demonstreret mod reformen. De siger, at den vil lede Israel mod et diktatur.

Samtidig lyder det fra flere israelske institutioner, at de tager afstand fra regeringen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg kan ikke længere fortsætte med at repræsentere regeringen, skriver generalkonsul Asaf Zamir på Twitter.

- Jeg mener, at det er min pligt at sikre, at Israel forbliver et fyrtårn for demokrati og frihed, siger han.

Universiteter i Israel meddeler søndag, at de indleder en strejke på ubestemt tid. Det sker i protest mod Netanyahus regering, skriver avisen Haaretz.

Der var søndag aften nye demonstrationer efter nyheden om Gallants fyring. Blandt andet ved Netanyahus hjem i Jerusalem.

Den tidligere hærchef og politiker Gadi Eisenkot anklager søndag aften Netanyahu for at negligere Israels sikkerhed.

- Han gambler med vores liv, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kun de højreradikale partier, der indgår i Netanyahus regering, hylder Netanyahus beslutning om at fyre Gallant.

- Gallant kunne ikke klare presset, siger sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir.

Han beskylder Gallant for at give efter for terrorisme.

- Jeg lykønsker premierministeren med hans beslutning, siger Ben-Gvir ifølge Haaretz.

Gallant opfordrede lørdag inden sin fyring Netanyahu til at tage domstolsreformen af bordet.

/ritzau/