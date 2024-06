Israels hær redder fire gidsler i live i Gaza

Den israelske hær oplyser, at den har fundet og reddet fire gidsler i live i Gaza, skriver avisen The Times Times of Israel.

Gidslerne - tre mænd og en kvinde - har været holdt som gidsler i Gaza, siden Hamas og dets støtter angreb Israel 7. oktober.

Her blev over 1200 dræbt i Israel og over 250 ført til Gaza som gidsler.

Ifølge den israelske hær blev de befriet ved en dristig operation tidligt lørdag morgen i den centrale del af Gaza ved Nuseirat.

Gidslernes tilstand beskrives som god.

De fire, der navngives som Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov, og Shlomi Ziv, var alle deltagere i en festival i det sydlige Israel, da de blev overmandet af palæstinensere og taget som gidsler.

Under befrielsen af de fire gidsler gennemførte den israelske hær flyangreb mod to Hamas-mål.

Tre af gidslerne blev befriet på et sted, mens den fjerde blev fundet på et andet sted ifølge hæren.

Hamas har meldt om et stort antal døde og sårede i forbindelse med aktionen, skriver The Times of Israel.

/ritzau/