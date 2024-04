Israels hær: Vi har dræbt ti militante på Vestbredden

Den israelske hær siger lørdag, at sikkerhedsstyrker har dræbt ti militante ved en operation omkring Nur Shams, som er en flygtningelejr på den nordlige del af den besatte Vestbred.

Sikkerhedsstyrker eliminerede ti terrorister ved træfninger hen over 40 timer, hedder det i en erklæring fra hæren ifølge AFP.

De palæstinensiske sundhedsmyndigheder siger, at mindst to palæstinensere blev dræbt i distriktet. Der var ifølge oplysningerne tale om en 16-årig dreng og en bevæbnet mand.

Mindst fire israelske soldater skal være såret ifølge de palæstinensiske oplysninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Nur Shams bor der palæstinensere, som er efterkommere af palæstinensere, der blev fordrevet eller flygtede under krigen, da Israel blev oprettet i 1948.

De israelske forsvarsstyrker bekræftede lørdag, at operationen fortsætter.

Næsten 450 palæstinensere er blevet dræbt på Vestbredden siden den 7. oktober, hvor Gaza-krigen blev udløst ved, at militante fra Hamas angreb Israel og slog over 1200 ihjel.

Lørdag arbejdede Tyrkiet og Egypten sammen om af få sendt humanitær hjælp ind til Gaza.

Iran sagde lørdag, at det er ved at undersøge fredagens angreb i byen Isfahan, men har indtil videre ikke indikationer på, at Israel stod bag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det sagde Irans udenrigsminister, Hossein Amirabdollahian, i et interview med amerikanske NBC News natten til lørdag dansk tid.

Hans kommentar kommer, efter at der natten til fredag kom meldinger om et angreb i Iran.

Et israelsk modsvar havde været ventet, siden Iran sidste weekend gennemførte et angreb på Israel med over 300 droner og missiler.

Størstedelen blev skudt ned, inden de nåede Israel, men angrebet har skabt frygt for en eskalering af situationen i Mellemøsten.

/ritzau/AFP