Israels militær svarer igen på raketter fra Libanon

Israels militær beskyder onsdag eftermiddag "et antal mål" i Libanon som svar på raketbeskydning over grænsen.

Fire raketter er onsdag affyret fra det sydlige Libanon mod Israel. Det oplyser militærkilder til nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Det israelske militær siger til Reuters, at det onsdag eftermiddag beskyder "et antal mål" i Libanon som svar på raketbeskydningen.

I området øst for kystbyen Haifa hylede sirenerne for at advare indbyggerne om, at der var et raketangreb på vej.

Indbyggere i byen Krayot, der ligger tæt ved Haifa, fortæller til Reuters, at de hørte tre eksplosioner.

Nogle af raketterne blev efter alt at dømme stoppet af Israels avancerede forsvarssystem, der skyder raketterne ned, skriver avisen Haaretz.

Der var ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne eller ødelæggelser.

Det er heller ikke umiddelbart klart, hvem der står bag affyringerne. På libanesisk side er store dele af det sydlige Libanon kontrolleret af Hizbollah, der har bånd til Hamas i Gaza.

Samtidig opererer palæstinensiske grupper i Libanon.

Det er sket et par gange i den seneste uge, at der er affyret raketter mod Israel fra Libanon.

Første gang havnede alle tre raketter i Middelhavet, og anden gang styrtede alle raketterne ned på libanesisk territorium, skriver det israelske medie Ynet.

/ritzau/