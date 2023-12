Israels militær udvider landoffensiv til hele Gazastriben

Israels militær (IDF) har udvidet sin landoffensiv mod Hamas-bevægelsen, så den omfatter "alle dele" af Gazastriben.

Det siger en talsmand for militæret søndag ifølge Reuters.

- IDF udvider fortsat sin landoperation mod Hamas-centre over hele Gazastriben, siger talsmanden, Daniel Hagari.

- Styrkerne kommer ansigt til ansigt med terroristerne og dræber dem, tilføjer han på et pressemøde i Tel Aviv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Landoffensiven har været i gang i omkring fem uger.

I syv dage var der pause i kamphandlingerne, mens Israel og Hamas udvekslede fanger for gidsler, og lastbiler med nødhjælp fik lov at køre ind til civilbefolkningen i Gazastriben.

Søndag har Israels militær opfordret mange indbyggere i den sydlige del af Gazastriben omkring den næststørste by, Khan Younis, til at evakuere fra byen.

Kort efter fortsatte Israel sit bombardement af både det nordlige og sydlige Gaza.

Militæret har beordret civile palæstinensere til at forlade adskillige områder omkring Khan Younis.

Indbyggere i Gazastriben gik tidligere søndag i gang med at pakke, men sagde samtidig, at de områder, de havde fået besked på at tage til, også var under angreb.

- Vi kan ikke se nogen sikre områder, siger Nabil al-Ghandour, der nu er flygtet fem gange og var ved at samle sin familie for at tage fra Khan Younis til Rafah.

- Men vi flytter, for hvad kan vi gøre? Vi har børn, og hele natten er der bombardementer, siger han.

Den israelske generalstabschef, Herzi Halevi, udtaler i en meddelelse, at offensiven i syd vil ligne den, der er gennemført i nord.

- Vi kæmpede stærkt og grundigt i den nordlige del af Gazastriben, og vi gør det også nu i den sydlige del af Gazastriben, siger han.

Premierminister Benjamin Netanyahu siger ifølge avisen Times of Israel, at bombardementerne er en del af de gidselforhandlinger, som Israel lørdag forlod i Qatar.

- Vi fortsætter med at tale med fjenden om at frigive gidsler. Vi lader våbnene tale, siger Netanyahu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hans regering har som erklæret mål at fjerne Hamas helt og sikre, at bevægelsen aldrig igen kan foretage et angreb mod Israel.

Chefen for den israelske efterretningstjeneste Shin Bet sagde tidligere søndag i et interview med tv-stationen Kan, at Israel vil finde frem til Hamas i Libanon, Tyrkiet og Qatar.

- Regeringen har sat det mål at udrydde Hamas, siger Shin Bet-chefen, Ronen Bar.

- Det vil vi gøre overalt, i Gaza, på Vestbredden, i Libanon, i Tyrkiet, i Qatar. Det vil tage nogle år, men vi vil være der og gøre det.

Indtil videre er over 15.500 palæstinensere blevet dræbt i Israels offensiv, viser tal fra sundhedsministeriet i Gazastriben, som Hamas kontrollerer.

Det er ikke muligt at få bekræftet dødstallet fra uafhængig side.

Tidligere søndag meddelte Israels militær, at det har rettet omkring 10.000 luftangreb mod mål i Gazastriben, siden krigen mod Hamas begyndte for knap to måneder siden.

Målene tæller blandt andet kommandocentre, tunneler og våbendepoter.

Oplysningerne kan ikke umiddelbart bekræftes fra anden side.

For tre uger siden lød meldingen fra militæret, at det havde angrebet over 15.000 mål i Gazastriben siden 7. oktober, skriver nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/