Israels Netanyahu: Ønske om fred spirer hos arabiske naboer

Israels premierminister fremsætter både fredsbudskab og advarsel til fjender under fejring af 70-års-dag.

"Reelle fredsfrø" er begyndt at spire blandt Israels arabiske naboer.

Det siger premierminister Benjamin Netanyahu i forbindelse med fejringen af 70-års-dagen for Israels oprettelse.

Netanyahu uddyber ikke yderligere, men der har været tegn på en mere venligt indstillet holdning fra arabiske lande over for Israel.

Især fra Saudi-Arabien, der i lighed med Israel anser Iran som en voksende trussel mod stabiliteten i hele regionen.

I en tale onsdag ved en ceremoni i Jerusalem fremsatte Netanyahu både et fredsbudskab og en advarsel til potentielle fjender.

- Vores hånd er udstrakt til alle naboer, som ønsker fred, sagde han.

- Og til vores fjender, som tror, at vi er et forbipasserende fænomen, har jeg en nyhed: Om 70 år fra nu vil I her finde et land, som er syv gange stærkere, end hvad vi hidtil har formået. Det er bare begyndelsen, tilføjede han.

Markeringen af det, som israelere i henhold til den jødiske kalender kalder uafhængighedsdagen, begyndte ved solnedgang onsdag. Ifølge den vestlige kalender falder årsdagen den 14. maj.

Ved en mindehøjtidelighed tidligere onsdag langede Netanyahu ud efter "radikal islams barbariske fanatisme". Han gentog også advarsler om Iran og dets tilstedeværelse i nabolandet Syrien.

Styret i Teheran støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad. Men Israel vil ikke acceptere, at Iran befæster sit militære engagement i det krigshærgede Syrien, fastslog Netanyahu.

I et luftangreb mod en syrisk luftbase 9. april blev 14 mennesker dræbt. Heraf syv udstationerede iranere.

Israel beskyldes for at stå bag angrebet, men det er hverken be- eller afkræftet.

Visse militæranalytikere i Israel mener, at angrebet er et vink med en vognstang til styret i Iran om gengældelse, hvis Iran skulle finde på at angribe mål i Israel.

