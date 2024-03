Israels Netanyahu skal opereres for brok

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, skal søndag opereres for brok.

Det oplyser hans kontor i en erklæring ifølge AFP.

Operationen vil foregå under fuld bedøvelse.

Israels vicepremierminister og justitsminister, Yariv Levin, vil under operationen være stedfortrædende premierminister.

Artiklen fortsætter under annoncen

Klokken 18.30 dansk tid vil Netanyahu afholde et pressemøde i Jerusalem. Det oplyser kontoret ifølge Reuters.

Hans brok blev opdaget af lægerne under et rutinetjek lørdag.

Efter konsultationer blev det besluttet, at premierministeren skal opereres, når hans opgaver er afsluttet søndag.

Benjamin Netanyahu fik i juli 2023 indopereret en pacemaker.

Israel har i næsten seks måneder været i krig med den militante gruppe Hamas, der angreb Israel 7. oktober sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Israels premierminister skal opereres samme dag, som de to krigsparter muligvis har genoptaget forhandlinger om våbenhvile.

Lørdag rapporterede den egyptiske nyhedskanal al-Qahera med henvisning til en sikkerhedskilde, at forhandlingerne ville blive genoptaget i den egyptiske hovedstad, Kairo.

Det skrev nyhedsbureauet Reuters, som citerede en israelsk embedsmand for at sige, at landet søndag ville sende en delegation til Kairo.

Imens sagde en embedsmand fra den militante gruppe, at Hamas vil vente på at høre fra Kairo-mæglere om, hvad deres samtaler med Israel har ført til.

/ritzau/